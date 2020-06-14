Это не миф - это правильный торговый робот!
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Оплата торгового робота

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Выберите вариант оплаты

Оплата через Сбербанк
HEDGE - это не миф - это правильный торговый робот
  1. Войдите «Сбербанк Онлайн»
  2. Переведите сумму по данным реквизитам: 4276 0210 7581 4108 (Владимир Андреевич.Г.)
  3. После оплаты заполните форму ниже и нажмите «Оплатил!»
  4. После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!

Стоимость: 200$

Оплата через Тинькофф
HEDGE - это не миф - это правильный торговый робот
  1. Войдите «Тинькофф»
  2. Переведите сумму по данным реквизитам: 5536 9138 2694 2498 (Владимир Андреевич.Г.)
  3. После оплаты заполните форму ниже и нажмите «Оплатил!»
  4. После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!

Стоимость: 200$

Оплата через Яндекс.Деньги
HEDGE - это не миф - это правильный торговый робот
    1. Войдите или зарегистрируйтесь в «Яндекс»
    2. Введите нужную сумму и нажмите «Перевести»
    3. Заполните необходимые данные для перевода
    4. После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!

Стоимость: 200$

Оплата любой банковской картой
HEDGE - это не миф - это правильный торговый робот
    1. Нажмите на кнопку «Оплатить»
    2. Введите необходимую сумму перевода
    3. В поле «Комментарий» укажите Имя и Номер телефона
    4. После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!

Стоимость: 200$

Оплатить
HEDGE - это не миф - это правильный торговый робот

В систему заложен алгоритм построения положительных замков (Lock). Основная задача создавать положительные локи, тем самым создавая подушку безопасности на счету (Эквити всегда больше баланса).

Заказ системы
7-913-249-77-55
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