Оплата торгового робота

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@GoodRobots
Это не миф - это правильный торговый робот!
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оплаты
Оплата через Сбербанк
Войдите «Сбербанк Онлайн»
Переведите сумму по данным реквизитам:
4276 0210 7581 4108
(Владимир Андреевич.Г.)
После оплаты заполните форму ниже и нажмите
«Оплатил!»
После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!
Стоимость: 200$
Оплата через Тинькофф
Войдите «Тинькофф»
Переведите сумму по данным реквизитам:
5536 9138 2694 2498
(Владимир Андреевич.Г.)
После оплаты заполните форму ниже и нажмите
«Оплатил!»
После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!
Стоимость: 200$
Оплата через Яндекс.Деньги
Войдите
или
зарегистрируйтесь
в «Яндекс»
Введите нужную сумму и нажмите
«Перевести»
Заполните необходимые данные для перевода
После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!
Стоимость: 200$
Оплата любой банковской картой
Нажмите на кнопку
«Оплатить»
Введите необходимую сумму перевода
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укажите Имя и Номер телефона
После проверки оплаты с Вами свяжется менеджер для установки робота!
Стоимость: 200$
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